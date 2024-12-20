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        Haberler Magazin Yasmin Erbil'in Bali tatili - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil'in Bali tatili

        Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Bali'ye gitti. Tatilde yoga yapan Erbil, fotoğrafını sosyal medyadan yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:42
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        Bali'ye gitti
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        Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, tatil yapmak için soluğu Endonezya'da aldı.

        Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na giden Yasmin Erbil, yoga yaparken çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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