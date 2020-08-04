İHA

Sivas’taki köylerine tatile gelen Aynur Polat ve Bergüzar Temizer Çarşıbaşı Mahallesi'nde gezindiği sırada çeşmeden su içmek istedi. Yanlarından köpeğin geçtiğini fark eden hayvansever kuzenler köpeğin su içmesi için çeşmeyi açtı. Fakat köpek su içmekte zorlandı.

İHA'nın haberine göre o sırada çeşme başında bulunan yaşlı kadın durumu fark etti. Köpeğin yardımına koşan hayvansever kadın lastik ayakkabısını çıkararak önce içini temizleyip su doldurdu. Daha sonra içi su dolu ayakkabısını köpeğe uzatarak köpeğin su içmesini sağladı.

Görenlerin içini ısıtan o anlar ise iki kuzen tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntü sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenip yüzlerce yorum aldı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Aynur Polat, karşılaştıkları olayla ilgili çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Biz kuzenim ile yürüyorduk. Bir çeşme gördük ve su içmek için yanına gittik. Daha sonra yanımızdan bir köpek geçti. Biz de köpeğin içebilmesi için suyu açtık açtık. Köpek suyu içemedi. Orada bir teyze vardı. Köpeğe baktı, hemen ayakkabısını çıkardı. Biz çok şaşırdık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Önce ayakkabısının içini suyla temizledi. Ondan sonra köpeğe suyu içirdi” dedi.

ÇOK MUTLU OLDULAR

Bergüzar Temizer, bu olay karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Biz oraya su içelim diye geçtik. O teyzenin köpeğe ayakkabısıyla su içirmesi bize hala iyi insanların olabileceğini gösterdi. Çok mutlu olduk, sevindik. Sabah saatleriydi. Günümüz güzelleşti diyebilirim” şeklinde konuştu.