Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 77 yaşındaki kadın, oğlu ile yaşadığı evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Oğlu ile yaşayan Havva Şahin'in bahçede yerde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar ile polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Havva Şahin'in cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.