İstanbul'da 75 yaşındaki kadın terasta bulundu
İstanbul'da 75 yaşındaki Ayşe Duman, 4 katlı binanın teras katında oğlu tarafından ölü bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından yaşlı kadını cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Çimentepe Sokak'ta 4 katlı binada dün meydana gelen olayda, Yaşar Duman ile eşi Aynur Muradzade sabah 08.00 sıralarında işe gitti.
Aynur Muradzade, akşam saatlerinde iş çıkışı eve geldiğinde eşini arayarak kayınvalidesi Ayşe Duman'ın (75) evde olmadığını söyledi.
Eve gelen Yaşar Duman, apartman girişinde kan izi gördü. İzleri takip ederek teras katına çıkan Yaşar Duman, burada annesi Ayşe Duman'ı başından yaralanmış halde hareketsiz yatarken buldu.
Duman durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Ayşe Duman'ın merdivenlerden düşüp kafasını vurduğu tespit edildi. Merdivenlerdeki lekelerin ise iç kanamaya bağlı mide sıvısı olduğu iddia edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.