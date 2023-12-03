EURO 2024'teki rakiplerimizi tanıyalım: 10/10'luk Portekiz, eski dost Çekya!

ESKİ DOST ÇEKYA

A Milli Takımız, Çekya ile daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 11 kez mücadele etti.