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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI | Beşiktaş başkanını seçiyor! Hasan Arat ve Serdal Adalı, siyah-beyazlıların 35. başkanı olmak için yarışıyor - Beşiktaş Haberleri

        CANLI | Beşiktaş başkanını seçiyor!

        Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçecek. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında koltuğunu yeni başkana devredecek. Siyah-beyazlıların yeni başkanı olmak için iki eski yönetici karşı karşıya geliyor. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 35. Başkanı olmak için mücadele ediyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 03.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:23
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        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
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        Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçiyor.

        Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.

        Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

        Beşiktaş'ın yeni başkanlığı için eski yöneticiler Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışıyor.

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        BUGÜNÜN PROGRAMI

        BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçildi.

        Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kuruldu. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilme hakkına sahip.

        HASAN ARAT TURUNCU, SERDAL ADALI BEYAZ RENK

        Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

        ADAYLARIN LİSTELERİ

        Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

        Serdal Adalı:

        Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

        Hasan Arat:

        Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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        ARAT İLE ADALI ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKANLIK İÇİN YARIŞIYOR

        Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele ediyor.

        Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.

        Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

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        SON DÖRT BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

        Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.

        Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.

        Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.

        2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.

        REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

        Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.

        Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

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        BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI

        Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

        1903-1908: Mehmet Şamil

        1908-1911: Şükrü Paşa

        1911-1918: Fuat Paşa

        1918-1923: Fuat Balkan

        1923-1924 Salih Bey

        1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

        1926-1928: Fuat Balkan

        1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

        1930-1932: Emin Şükrü Kunt

        1932-1935: A. Ziya Karamürsel

        1935-1938: Fuat Balkan

        1938-1939: A. Ziya Karamürsel

        1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

        1941-1942: A. Ziya Karamürsel

        1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

        1950: Ekrem Amaç

        1950-1952: Salih Fuat Keçeci

        1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

        1955-1956: Tahir Söğütlü

        1956-1957: Danyal Akbel

        1957: Ferhat Nasır

        1957-1958: Nuri Togay

        1958: Enver Kaya

        1959-1960: Nuri Togay

        1960-1963: Hakkı Yeten

        1963-1964: Selahattin Akel

        1964-1966: Hakkı Yeten

        1966-1967: Hasan Salman

        1967-1968: Hakkı Yeten

        1968-1969: Talat Asal

        1969-1970: Rüştü Erkuş

        1970: Nuri Togay

        1970-1971: Agasi Şen

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        1971-1972: Himmet Ünlü

        1972-1973: Şekip Okçuoğlu

        1973-1977: Mehmet Üstünkaya

        1977-1979: Gazi Akınal

        1979: Hüseyin Cevahir

        1979–1980: Gazi Akınal

        1980-1981: Rıza Kumruoğlu

        1981-1984: Mehmet Üstünkaya

        1984-2000: Süleyman Seba

        2000-2004: Serdar Bilgili

        2004-2012: Yıldırım Demirören

        2012-2019: Fikret Orman

        2019-2023: Ahmet Nur Çebi

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