Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!

Tarihler 2016 kasım ayını gösteriyordu. Gelen bir ihbar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden polis ekipleri yanmış bir araçla karşılaştı. Kül haline dönen araçta kimse yoktu. Plakadan yola çıkılarak, aracın iş insanı Kenan Kırmaç’a ait olduğu tespit edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine cinayet büro amirliğine bağlı ekipler de gelmişti. Çünkü iş insanı kayıptı ve bir cinayete kurban gitmiş olabilirdi.

Ekipler iş insanının akıbetiyle ilgili çalışma başlatırken, bir başka yerde Gayrettepe’nin rüzgar takımı diye adlandırılan gasp büro amirliğinin ekipleri bambaşka bir olay için çalışma yapıyordu. Sıradan bir gasp olayına bakan ekipler, olayın boyutunun kayıp iş insanı Kenan Kırmaç’a uzanabileceğini asla düşünmemişlerdi. Bu gasp olayının içeriği filmleri aratmayan çalışmaya dönüşecekti.

Bir süre sonra kayıp TIR terkedilmiş olarak bulundu. Bulunan TIR’ın içinin boşaltıldığını anlatan emekli polis memuru Birol Turan, "İçindeki bitkisel yağlar yoktu. Muhtemelen çete, gasp ettikleri eşyaları bir depoya götürüp oradan da topluca satıyordu. Yani görülen resim buydu. Bizim işimiz bunu yapan çeteyi tespit edip yakalamak olacaktı" şeklinde konuştu.

Gasp büro amirliği ekipleri Tekirdağ’dan İstanbul’a bitkisel yağları taşıyan bir TIR’a yönelik gaspla ilgileniyordu. Yolda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, şoförü etkisiz hale getirip TIR’ı gasp etmişlerdi. TIR şoförü polise heyecanlı o anları anlatıyordu. Dinleyenlerden biri de olaya bakan polis memuru Birol Turan’dı. Turan, olayın hırsızlıktan daha fazla olduğunu belirterek “Polis süsü verilerek işlenen gasp olaylarına biz bakıyorduk. Biz şoförü iyice dinledik. Nereden gelip nerede önünü kesmişlerdi? Kendisinin önünü kesen kişilerin araç plakasını almış mıydı? Bir plaka verdi. Ancak çalıntı olacağını düşündük. Ve baktığımızda plaka sahte plaka, aracın da çalıntı olma ihtimali çoktu. Çünkü gaspçılar o dönem sahte plakalarla ve çalıntı araçlarla bu işi yapıyorlardı" dedi.

Bu sırada cinayet büro amirliği ekipleri, yanmış aracı bulunan iş insanı Kenan Kırmaç ile ilgili çalışma yapıyordu. Kenan Kırmaç tekstilciydi. Çevresi ve bağlantıları araştırılıyordu. Kayıp olan iş insanı öldürülmüş müydü? Yoksa bu bir oyun muydu? O çözülmeye çalışıyordu. Aracın bulunduğu yer ormanlık alandı. İş insanının tehditle başkaları tarafından ormanlık alana götürülmüş olma ihtimali düşünülüyordu. Ancak bir iz yoktu.

Benzer birkaç olayın daha meydana gelmesi üzerine karşılarında tehlikeli ve profesyonel bir çetenin olabileceğini düşünmeye başladıklarını anlatan Turan şöyle devam etti; “Biz son 10 yılda bu tür benzer gasp veya hırsızlık olaylarını gerçekleştiren bir çete var mı yok mu arşivlerimizi tarattık. Bu sırada Zeytinburnu’nda gerçekleşen benzer bir olayda bir iz bulduk. Bir şüphelinin ismini bulduk. Ayrıca geçmiş incelemelerde karşımıza önemli bir hırsızlık çetesi çıktı. Aynı yöntemle eşya taşıyan kamyon ve TIR’lardaki eşyaları çalan bir şebekeyi bulduk. Bunlar 2009 yılında Gebze’de yakalanmış. Cezaevine girip çıkmışlardı. Elimizdeki isimle bu çeteyi karşılaştırdık” dedi.

Emekli polis memuru Birol Turan

TELEFON TAKİBİ

Bu arada Birol Turan ve ekibi, Zeytinburnu’nda elde edilen isim ile 7 yıl önce bu tür olayları yapan çetedeki tüm isimlerle karşılaştırma yapıyordu. Tespit edilen isim, 7 yıl önceki çeteden biriydi. Bu çok önemliydi. O zaman bu çete cezaevinden çıkmış ve yine aynı işleri bu kez büyüterek yapıyordu. Ancak dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Çetenin ele başı cezaevinden firar etmişti. Bu önemli bir ayrıntıydı. Bu tür olaylarda hemen operasyon yapılmıyordu. Tüm çetenin birbiri ile bağlantısının tespit edilmesi için çalışma gerekiyordu. Yani telefon ve fiziki takibin yapılması gerekiyordu. Ve tespit edilen şüphelilerin telefonları dinlenmeye alındı.

TEKİRDAĞ’DAN GELEN TIR’I GASP ETTİLER

Şüphelileri takibe aldıklarını anlatan emekli polis memuru Turan, karşılarındaki kişilerin de tehlikeli olduğunu biliyordu. Turan “Bizim teknik takipçi arkadaşlarımız, bu kişilerin Tekirdağ tarafında olduğunu tespit ediyor. Bunların kullandığı lüks bir araç belirlendi. Tekirdağ’dan yine İstanbul’a getirilen bitkisel yağları taşıyan bir TIR'ı gasp etmişler ve İstanbul’a doğru gelmeye başlamışlar. TIR’ın önünde çetenin iki adamının kullandığı lüks araç eskortluk yapıyordu. Önden gidiyordu ki hani bir çevirme falan var mı yok mu arkadakilerine haber etmek için. Biz İstanbul Mahmutbey gişelerinde bunları beklemeye başladık” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN ÇATIŞMA

Lüks araçtaki şüpheliler gişelere geldiği sırada "Dur" ihtarı verdiklerini belirten Turan, kendilerine ateş edildiğini söyleyerek “Biz çatışmaya hazırdık zaten. Böyle bir durumun olma ihtimali vardı. Çatışma yaşandı. Bir süre sonra araçtaki iki çete üyesini etkisiz hale getirip yakaladık" şeklinde konuştu.

BAĞAJDA TIR ŞOFÖRÜ BAĞLI ÇIKTI

Çatışma sonrası yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Hemen araç arandı. Aracın bagajı açıldığında içerisinde bağlı bir kişi bulundu. Bagajdan çıkarılan kişi, Tekirdağ’da gasp edilen TIR’ın şoförü çıktı. Şoför başına gelenleri polise anlattı. Kendi kullandığı TIR’ın plakasını da Turan ve ekibine söyledi. Bakıldığında bu plakadaki TIR’ın yaşanan çatışmadan faydalanarak kaçırıldığı tespit edildi. Turan ve ekibi bu kez TIR'ın peşine düştü.

İKİNCİ ÇATIŞMA

Sultangazi istikametine gittiğini belirledikleri TIR’ı yakaladıklarını söyleyen Turan yaşanan heyecanlı anları şöyle anlattı; “TIR’a ‘dur’ dedik durmadı. Bize ateş etmeye başladılar. Onlarla da çatışmaya girdik. Çatışmada araçtaki iki kişiyi vurduğumuzu fark ettik. TIR'dakiler yaralı olmasına rağmen kaçmaya devam etti. Biz de kovalamaya devam ettik. Bir süre sonra ileride bir ceset bulduk. Bu çetenin cezaevi firarisi lideriydi. Önce yaralanmış sonra da ölünce arkadaşları bunu TIR’dan atmışlardı” dedi.

REKLAM

OPERASYON HASTANEDE SON BULDU

Cesedin bulunduğu olay yerine iki polis bırakılarak diğer görevlilere haber verildi. İstanbul sokakları adrenalini yüksek polisiye filmlerini aratmayan bir takip çalışmasına sahne oluyordu. Yapılan takip sonucunda TIR terk edilmiş olarak bulundu. Kan izleri diğer kişilerin de yaralı olduğunu gösteriyordu. Emekli polis memuru Turan “Bunların gideceği tek yer olacaktı o da hastaneydi. Çünkü yaralıydılar bunu biliyorduk. Hemen hastaneye gittik. Ve karşımızda çetenin diğer iki elemanını yaralı olarak bulduk. Operasyon hastanede son bulmuştu” ifadelerini kullandı.

DEPOLARI BULUNDU

Gözaltına alınan azılı gasp çetesi sorgulanmak üzere gasp büro amirliğine götürüldü. Burada yapılan ilk sorguda çetenin deposunun adresi tespit edildi. Depoya giden polis ekipleri onlarca gasp edilmiş eşyayla karşılaştı. Depoları Arnavutköy'de bulunmuştu. Merkezi yerleri Arnavutköy'dü.

GÖZALTINADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınan tüm isimler hakkında yeniden çalışma yaptıklarını anlatan Turan, önemli bir cinayeti çözecek bir ize rastlıyordu. Turan isimlerden birinin aracı yakılmış olarak bulunan kayıp iş insanı Kenan Kırmaç’ın eski şoförü olduğunu fark etti. Kenan Kırmaç tekstilciydi. Ve bu çete de tekstil işi taşıyan TIR’ları gasp eden bir çeteydi. Bu çetenin kayıp iş insanı ile bağlantısı var mıydı? Turan bu soruya yanıt almak için şüphelileri yeniden sorgulamaya başladı.

TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET ÇIKTI

Şüpheliler pek konuşmuyordu. Ancak Turan'ın sorgu tekniğiyle şüpheli cinayeti itiraf etti. İş insanı Kenan Kırmaç tüyler ürperten bir cinayete kurban gitmişti. Turan olayı şöyle anlattı; “Şüpheli iş insanını çete lideri Recep’in öldürdüğünü iddia etti. Çete lideri de çatışmada öldürülmüştü. İtiraf geldikçe cinayetin boyutu ortaya çıktı. Bunlar iş insanına tuzak kurup ormanlık alana götürüp silahla öldürüyorlar. Sonra cesedini parçalayarak kovalara koyup, Çorum’un Kargı ilçesinde baraja götürüp atmışlar” dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu itiraflar üzerine iş insanının öldürüldüğü bölgede güvenlik kamera çalışması yaptıklarını anlatan Turan “Önemli kamera görüntüleri elde ettik. Görüntülerde çete lideri ile yardımcısı bir dükkandan kova, bıçak falan alıyor. Yani bu şüphelinin bize anlattığı detaylara uyuyordu. Geriye kayıp iş insanın cesedini bulmak kaldı” ifadelerini kullandı.

CESET PARÇALARI BULUNDU

Bu itiraf üzerine şüphelilerin iş insanının cesedini attığı iddia edilen Çorum’un kargı ilçesine yola çıkıldı. O bölge jandarma bölgesi olduğu için jandarma ekibine de haber verildi. Denilen yerde iki gün arama yapıldı. Aramalarda iş insanına ait bir ceset parçası bulundu. Artık soruşturmanın sonuna gelinmişti. Bir gasp olayından yola çıkan Birol Turan ve ekibi, tüyler ürperten bir cinayetle sonuçlanacak olayların zincirini çözmüştü.