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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mavi bültenle aranan suç örgütü Thieves in Law yöneticisi yakalandı!

        Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Sarıyer'de yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 09:25 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:28
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        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan ve Rusya'da faaliyet gösteren ve "Thieves in Law" (Yasal hırsızlar) organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden "Shamil AMIROV" İstanbul'da yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı. Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

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        İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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        #son dakika
        #Shamil Amirov
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