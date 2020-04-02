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Baskil ilçesine bağlı Koçharman köyünde yaşayan 85 yaşındaki İsmet ve 80 yaşındaki eşi Fatma Bosat, salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle dışarı çıkamadıkları için soğuk havada odunsuz ve erzaksız kaldı..

Haber verdikleri köy muhtarının 156 destek hattına bildirmesi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ekipleri, evinden çıkması kısıtlanan yaşlı çiftin hem yakacak hem de gıda ihtiyacını karşıladı.

Aralarında kadın astsubayın da bulunduğu jandarma ekipleri, getirdikleri odunları yaşlı çiftin evine teslim etti. Daha sonra evdeki sobayı da yakan jandarma 2 dereceye kadar düşen soğuk havada üşümeye başlayan yaşlı çiftin bir an önce ısınmasını sağladı.

Yadımla ilgili konuşan İsmet Bosat, odun ve erzaklarının bittiğini, dışarı çıkamadığı için muhtardan yardım istediğini belirtti.

Muhtarın haber vermesi üzerine jandarma ekiplerinin Hızır gibi yetişerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Bosat, şunları söyledi:

"Ne istediysek fazlasıyla getirdiler, Allah devletimizden razı olsun. Rabbim bu hastalığı, musibeti de bir an evvel kaldırsın inşallah, insanlar rahatlığa kavuşsun. Devletimizin, valimizin söylediklerini herkes yapacak, evden çıkmayacak ki bu hastalık yok olsun inşallah."

Fatma Bosat ise 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde de zorluklar yaşadıklarını ancak yine devletin kendilerine uzanan sıcak eliyle o zorlukları da aştıklarını aktararak, "Allah devletimizden, jandarmamızda, askerimizden hepsinden Allah razı olsun. Odunlarımız bitmişti sağolsun getirdiler." dedi.

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Köy muhtarı Hasan Yasul, 9 mezradan oluşan köylerindeki 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar ile zaruri olmadıkça kimsenin evden çıkmaması için sürekli uyardıklarını dile getirdi.

Yaşlıların ihtiyaçları olduğunda kendisine ilettiklerini kendisininde Valilik tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grubuna bildirdiğini aktaran Yasul, "Biz aynı zamanda bir deprem yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın. Depremde de gördük ki jandarma bizim her ihtiyacımıza koştu. Jandarmadan, devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Devletimizin büyüklüğünü sürekli yanımızda hissettik, hiçbir zaman için kendimizi yalnız hissetmedik." diye konuştu.

Yasul, içinden geçtikleri bu zorlu süreçte Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, ilgilerinden dolayı kendisine minnet duyduklarını sözlerine ekledi.