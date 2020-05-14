Yaşlı çiftin aldığı sosyal yardım desteğini dolandırdılar

AA

İlçeye bağlı Çaydibi köyünde yaşayan Nurdane Güneş'in (90) yanına giden bir kişi, paralarının eksik verildiğini, bu nedenle kendisine iade etmesi gerektiğini söyledi.Parayı tamamlayıp getireceğini söyleyen kişiye inanan Güneş, 1000 lirayı bu kişiye verdi.Şüphelinin gitmesinden bir süre sonra parasının dolandırıldığını anlayan Güneş, şikayetçi oldu.Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.Nurdane Güneş, AA muhabirine, bahçesindeyken tanımadığı bir kişinin kendisine, "Yenge buraya gelsene" diye seslendiğini, bunun üzerine bu kişinin yanına gittiğini söyledi.Kendisine parasının eksik yattığını, tamamlayıp vereceklerini söylediğini anlatan Güneş, "Aklıma bir şey gelmedi. O kişiye, 'Parayı ihtiyaçlarımıza karşılık harcadık.' dedim. Aldığımız paranın ne kadar olduğunu sordu. Ben de 700 lira eşimin, 550 lira da benim maaş aldığımızı ve hepsini harcadığımızı, başka paramız olup olmadığını sorunca da 1000 lira yardım yapıldığını söyledim." dedi.Eve gidip parayı alıp bu kişiye verdiğini belirten Güneş, "Tekrar bana, 'İkinizin de maaşı eksik verilmiş, tamamlayıp vereceğim.' diyerek 1000 lirayı alıp arabasına binip gitti. Arkasından seslendim ama sesimi duyuramadım. 'Hangimizin parası eksik.' diye soracaktım. Bu insanlar beni kandırdı, Allah'ı da kandıramaz ya. Bu parayı kefen parası olarak ayırmıştım. O para onun kefen parası olsun." ifadesini kullandı.