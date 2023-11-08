Yaşlı çifti soba ayırdı

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Konya'nın Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63), kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Elife Özkan ise ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.