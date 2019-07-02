Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertli takım, son olarak eski futbolcusu Yasir Subaşı'yı tekrar kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon başında Ümraniyespor'a satılan futbolcunun sözleşmesinde Fenerbahçe isterse 1 milyon TL'ye geri alabilir maddesi bulunuyordu. Fenerbahçe bu maddeyi kullanarak 23 yaşındaki sol bek oyuncusunu transfer etti.

Ümraniyespor'la iyi bir sezon geçiren Yasir, Fenerbahçe ile oynadıkları Türkiye Kupası son 16 turunda sarı-lacivertli takıma 1 gol atmıştı.