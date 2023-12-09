Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu anlatan en iyi kareler
Hepimiz yaş aldıkça yüzümüzde birtakım şeylerin değişmesini bekleriz. Ancak bazı insanlar genetik açısından o kadar şanslıdır ki yaşlanmak onlarda olmayan bir özellikmiş gibi gelir.
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“30 yaşında bebek yüzü sendromu.”
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“Herkes benim 17 yaşında olduğumu düşünüyor, özellikle de bu uzun saçla. 6 ay sonra 30 yaşına gireceğim.”
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“90'ların başında 12 yaşımdayken 54'e çıktığım zamanlar.”
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“Bu yıl 30 olacağım ve heyecanlıyım!”
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"Arkamdaki arkadaşımdan daha büyüğüm.”
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"En güzel fotoğrafım: 7 ya da 43 yaşında, ipotekli, eski kocalı ve beş kedili!"
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“Sürekli ergen olmakla karıştırılıyorum. Arkadaşlarım beni bu yıl '13 veya 30' temalı bir doğum günü yapmaya ikna etti!”
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"14 yaşında kelleşmeye başladım. Şaşırtıcı bir şekilde aslında sadece 23 yaşındayım."
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“Emo aşamam beni 35 yaşında bir anne gibi gösterdi. Ben erkeğim. Fotoğraf ben 13 yaşımdayken çekilmişti.”
Kaynak: Reddit
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