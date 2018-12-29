Yasin Kartoğlu kimdir? sorusu yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. Mevcut Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'dan boşalan belediye başkanlığı görevine getirilmişti. İşte, Yasin Kartoğlu'nun hayatına dair detaylar haberimizde...

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977'de İstanbul'da doğan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Kartoğlu, siyasi hayatına AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile başladı. Kartoğlu, 2003-2008 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.

Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde yer alarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babası.