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Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz hakkında bilgiler

Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda'nın ünlü modacısı Yasemin Yılmaz'ı nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında yer alan Yasemin Yılmaz'ın hayatı araştırma konusu oldu. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katılan Yasemin Yılmaz önemli isimlerle çalışarak tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Yasemin Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü moda tasarımcısı Yasemin Yılmaz'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

19.08.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yasemin Yılmaz Doya Doya Moda programında hem güzelliği hem de tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Seyirci karşısına çıkan yarışma programında modacı  Yasemin Yılmaz rüzgarı eserken ünlü isim hakkında araştırmalar da yoğunluk kazandı. İşte Yasemin Yılmaz hakkında bilgiler...

  • YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

    Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katıldı ve önemli isimlerle çalıştı. Tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı. Fashion Weeks'te koleksiyonları çok konuşuldu. İlk defilesiyle Oligark'ı salladı.

  • Yasemin Yılmaz’ın tasarımlarını taşıyan ünlü isimler arasında Gülşen de bulunuyor. Son olarak FashionTV’nin 25. yıl kutlamalarında görücüye çıkan kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Güzel jüri üyesinin Bybabgal adında bir markası bulunuyor.

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