YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi olan Yasemin Yılmaz 27 yaşında. Hem Türkiye hem de dünyada birçok defileye katıldı ve önemli isimlerle çalıştı. Tasarımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. 2020 yılında yılın en iyi çıkış yapan moda tasarımcısı ödülünü aldı. Fashion Weeks'te koleksiyonları çok konuşuldu. İlk defilesiyle Oligark'ı salladı.