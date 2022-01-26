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Yasemin Yalçın: Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Yasemin Yalçın, şarkıcı Seda Sayan'ın eskiden sınıf arkadaşı olduğunu açıkladı. Oyuncu, "Çok güzel sesi vardı. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Ara ara hala görüşüyoruz" dedi

26.01.2022 - 14:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın (62), Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Yalçın, samimi açıklamalarda bulundu.

  • "PANDEMİ BANA ZOR GELMEDİ"

    "Pandemi bana zor gelmedi." diyen Yasemin Yalçın, "Bir at çiftliğimiz var uzun yıllardır, orada çok güzel vakit geçirdik. Özlediğimiz şeylerdi. Ağaçları sevdik, hayvanları sevdik. Silivri'de orman içinde. İn cin top oynuyor. 15 tane de köpeğimiz var... Çocuklar İstanbul'da evde kaldı." şeklinde konuştu.

  • "SEDA SAYAN İLE SINIF ARKADAŞIYIZ"

    Seda Sayan'ın eskiden sınıf arkadaşı olduğunu ifade eden Yalçın, "Çok güzel sesi vardı. Benim sesim her şeye giderdi. O muhteşem sanat müziği söylerdi. Bir yanım şarkıcıdır. Ara ara hala görüşüyoruz." dedi.

  • "BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIZ MÜMKÜN OLMADI"

    İşte Yasemin Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    *3-5 sene önce benim için '61 yaşında' yazdılar. Ben 1964 doğumluyum. Kimliğimde 01/03/1963 yazar. Annem, 3 Ağustos 1964 doğumlu olduğumu söylüyor. Ben onu kabul ediyorum. Benim ablam 61 yaşında.

    * Konservatura girdiğimde Yeşilçam durmuştu. Bir gün annem, "Kızım konservatuarı kazandı, oyuncu olacak' dedi. Komşu, 'Sahi mi yaa!' dedi. Kalbim tiyatroyu seçti ama bin pişman olduğum dönemler oldu. Müzisyen olmayı başka bir tarafa koyarım ama bir yanım şarkıcı... 'Yasemince' çok tuttu. Hangi kanala gitsem 'Yasemin Hanım bu çok iyi tuttu, bozmayalım' dediler. Başka bir şey yapmamız mümkün olmadı.

  • * Ben sadece Yıldız Hoca'nın (Yıldız Kenter) öğrencisiyim. İlyas ile aynı okuldaydık. Aramızdaki aşk meşk de o zaman başladı zaten. Sonra İlyas, Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçti. Müşfik Kenter'den ders aldı. Onlar baba-oğul gibiydi. Ayakkabısını boyamışlığı vardır...

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