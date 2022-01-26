"BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIZ MÜMKÜN OLMADI"

İşte Yasemin Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

*3-5 sene önce benim için '61 yaşında' yazdılar. Ben 1964 doğumluyum. Kimliğimde 01/03/1963 yazar. Annem, 3 Ağustos 1964 doğumlu olduğumu söylüyor. Ben onu kabul ediyorum. Benim ablam 61 yaşında.

* Konservatura girdiğimde Yeşilçam durmuştu. Bir gün annem, "Kızım konservatuarı kazandı, oyuncu olacak' dedi. Komşu, 'Sahi mi yaa!' dedi. Kalbim tiyatroyu seçti ama bin pişman olduğum dönemler oldu. Müzisyen olmayı başka bir tarafa koyarım ama bir yanım şarkıcı... 'Yasemince' çok tuttu. Hangi kanala gitsem 'Yasemin Hanım bu çok iyi tuttu, bozmayalım' dediler. Başka bir şey yapmamız mümkün olmadı.