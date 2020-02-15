"SAHİP ÇIKMAM GEREKEN EN GÜZEL KARE"

Şefkatli, bu kez de 28 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü romantik bir pozla kutladı:

Hayatımda sahip çıkmam gereken en güzel kare bu. En güzel his bana yaşattığın güven ve huzur. Sen hep çok mutlu ol, hep benimle ol, çok yaşa, çok güzel yaşa. Seni çok seviyorum eşi benzeri olmayan adam iyi ki doğdun.