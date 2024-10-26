Yasemin Şefkatli, ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı: Ailecek kovid olduk
Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı
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3 yıl önce İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evliliklerinden ikiz erkek çocukları dünyaya gelen Yasemin Şefkatli, son günlerde hastaneden paylaşımlar yapıyordu.
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Yasemin Şefkatli, yaptığı o son sosyal medya paylaşımıyla ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.
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"LÜTFEN DİKKAT EDİN"
Yasemin Şefkatli Paylaşımında; "Ailecek Kovid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" şeklindeki ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram