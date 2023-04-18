Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye turnesine devam ediyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne bayram dönüşü 28 Nisan’da, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’unda gerçekleşecek.
Yasemin Sakallıoğlu, kendi yaşamının komik hikâyelerini, aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi ve sahne performansıyla doruk noktasına ulaşıyor.
Gösteri tarihleri:
28 Nisan / Konya /Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum
30 Nisan / Mersin / Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
08 Mayıs / İstanbul / Maximum Uniq Hall
17 Mayıs / İstanbul /Bostancı Gösteri Merkezi
29 Mayıs / Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu
31 Mayıs / İzmir / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
07 Haziran / Bursa / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu