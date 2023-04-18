Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi devam ediyor - Magazin haberleri

Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi devam ediyor

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisiyle BKM organizasyonuyla Konya, Mersin, İstanbul, Denizli, İzmir ve Bursa'da seyirciyle buluşacak

Giriş: 18.04.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi devam ediyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye turnesine devam ediyor. BKM organizasyonu ile gerçekleşecek turne bayram dönüşü 28 Nisan’da, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum’unda gerçekleşecek.

Yasemin Sakallıoğlu, kendi yaşamının komik hikâyelerini, aile bağları, kadın-erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, çeşitli tiplemelerinden yardım alarak aktardığı kahkaha dolu gösterisi ve sahne performansıyla doruk noktasına ulaşıyor.

Gösteri tarihleri:

28 Nisan / Konya /Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum

30 Nisan / Mersin / Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08 Mayıs / İstanbul / Maximum Uniq Hall

17 Mayıs / İstanbul /Bostancı Gösteri Merkezi

29 Mayıs / Denizli / Denizli Açıkhava Tiyatrosu

31 Mayıs / İzmir / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

07 Haziran / Bursa / Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim"
09.09 Saat Anlamı ve Yorumu
09.09 Saat Anlamı ve Yorumu
07.07 Saat Anlamı ve Yorumu
07.07 Saat Anlamı ve Yorumu
03.03 Saat Anlamı
03.03 Saat Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.