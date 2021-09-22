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Yasemin Özilhan mutfakta - Magazin haberleri

Yasemin Özilhan mutfakta

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan, misafirlerine kendi elleriyle pizza yapmak için kolları sıvadı

22.09.2021 - 14:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki akşam evinde dostlarını ağırladı. Misafirleri için mutfağa giren Özilhan, kendi elleriyle pizza yaptı. 36 yaşındaki Yasemin Özilhan, hünerlerini sergilediği o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 

  • Özilhan, bu fotoğrafa ise, "Dostlar, uzun sohbetler ve güzel bir eylül akşamı..." notunu düştü. Yasemin Özilhan'ın paylaşımları 113 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

  • 3 ÖĞÜN BESLENİYOR

    2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan ve Emine ile Ela adında iki çocuk annesi olan ünlü isim, "Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?" sorularına yanıt vermişti. 

    "En sevdiğim yemek annemin yaptığı kapuska..." diyen Özilhan, "3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve patates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum." açıklamasını yapmıştı.

    TERCİHİ SOĞANSIZ MENEMENDEN YANA

    Yasemin Özilhan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı?" sorusuna ise, "Soğansız tabii ki!" cevabını vermişti.

  • MERAK EDİLENLERİ AÇIKLAMIŞTI

    Sosyetik güzel, ayrıca hakkında merak edilenleri da açıklamıştı.

    - Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

    Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

    - Boy ve kilo?

    1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.

    - Hamilelikte kaç kilo aldınız?

    Emine'de 19, Ela'da 12.

  • - En sevdiğiniz tatlı?

    Sütlaç ve baklava (havuç dilimi ve bülbül yuvası)

    - Çocuklarınızdan hangisi size benziyor?

    Ela.

    - Hangi futbol takımı tutuyorsunuz?

    Beşiktaş.

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