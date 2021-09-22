3 ÖĞÜN BESLENİYOR

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan ve Emine ile Ela adında iki çocuk annesi olan ünlü isim, "Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?" sorularına yanıt vermişti.

"En sevdiğim yemek annemin yaptığı kapuska..." diyen Özilhan, "3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve patates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum." açıklamasını yapmıştı.

TERCİHİ SOĞANSIZ MENEMENDEN YANA

Yasemin Özilhan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı?" sorusuna ise, "Soğansız tabii ki!" cevabını vermişti.