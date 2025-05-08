Yasemin Özilhan'dan soğuk terapi paylaşımı
Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Özilhan, bu kez -90 derecelik kriyoterapi deneyimini takipçileriyle paylaştı
Giriş: 08.05.2025 - 20:28 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:28
Zaman zaman kombinleri, zaman zaman da sağlıklı yaşam önerileriyle adından söz ettiren Yasemin Özilhan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özilhan, -90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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