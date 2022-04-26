'Baba'nın senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikâyeyi nasıl buldunuz?



Bir Anadolu hikâyesi, hemen yanı başınızda olan, her an görebileceğiniz! Hatta hikâyenin içinde varlığınızı bile hissettiren bir yaşam biçimi. Ailenin bir arada yaşaması, toplu akşam yemekleri ki günümüzde nerdeyse yok denecek kadar az, böyle sıcak bir atmosferde yaşanan olayların televizyon dizisi olarak çekilmesi çok güzel. Elbette sokaklar bu kadar masum değil; var olan yaşanan ve yaşatılan bir aile kavramı var. Hikâyenin bu aksiyonda yürümesi ve insani değerler üzerinden ilgiyi üzerinde tutması çok takdir edilecek bir çalışma. Benzeri gibi olmasa da eski mahalle film ve dizileri anımsatıyor. "İkinci Bahar" gibi "Mahallenin Muhtarları" gibi… Bu tarz diziler ile nasıl birbirimizden uzaklaştığımız sorusu gündeme gelebilir. İnsanlar kendilerinden bir şeyler bulduğunda sorular sormaya başlayabilir. Aileyiz, bir aradayız ama konuşamıyoruz. Birbirimizi tanımıyoruz. Yan yana ama yabancı gibi… Ekonomik kriz ve bir sürü dış etken uzaklaştırıyor bizi ve yalnızlaştırıyor. Bu dizi kendimizle hesaplaşmaya fırsat veriyor. Yalnızlığa ayna tutuyor.