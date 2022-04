Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz?



Bu soruya gülümsedim Elimde olsa bir daha dünyaya gelsem yine oyuncu olurdum. Oyuncu olmasaydım, bir tiyatroda görev almak isterdim. Yer gösterici, dekor taşıyıcı ya da aklınıza ne geliyorsa.



Oyuncu olmak isteyen birçok genç var. Gençlere nasıl önerilerde bulunursunuz?



Gençler zaten kendi yollarını buluyorlar. İmkânları çok fazla; ulaşılacak bilgi ve deneyimlenecek sahne anlamında… Çağımızın hastalığı çabuk tüketiyoruz her şeyi. Aceleci de oluyoruz doğal olarak. Oyuncu olmak isteyen genç arkadaşım öncelikle çok ama çok okumalı, her şeyi okumalı. İzleyebildiği her tiyatroyu filmi izlemeli, iyi ya da kötü ayrımı yapmadan. Denemekten ve hata yapmaktan çekinmemeli. Ve unutmadan mutlaka günlük sporunu da yapmalı.