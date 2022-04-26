Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yaşar Gündem: 'Baba' kendimizle hesaplaşmaya fırsat veriyor

SHOW TV'nin iddalı yapımı 'Baba'da 'Cemal' karakterine hayat veren usta tiyatrocu Yaşar Gündem, hem sanat hayatını, hem de diziyi anlattı. "Bu dizi kendimizle hesaplaşmaya fırsat veriyor." diyen oyuncu, Haluk Bilginer ile karşılıklı rol alması ile ilgili ise, "Anthony Hopkins ile oynasam bu kadar sevinmezdim." dedi

26.04.2022 - 11:58 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 'Baba'nın senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikâyeyi nasıl buldunuz?

    Bir Anadolu hikâyesi, hemen yanı başınızda olan, her an görebileceğiniz! Hatta hikâyenin içinde varlığınızı bile hissettiren bir yaşam biçimi. Ailenin bir arada yaşaması, toplu akşam yemekleri ki günümüzde nerdeyse yok denecek kadar az, böyle sıcak bir atmosferde yaşanan olayların televizyon dizisi olarak çekilmesi çok güzel. Elbette sokaklar bu kadar masum değil; var olan yaşanan ve yaşatılan bir aile kavramı var. Hikâyenin bu aksiyonda yürümesi ve insani değerler üzerinden ilgiyi üzerinde tutması çok takdir edilecek bir çalışma. Benzeri gibi olmasa da eski mahalle film ve dizileri anımsatıyor. "İkinci Bahar" gibi "Mahallenin Muhtarları" gibi… Bu tarz diziler ile nasıl birbirimizden uzaklaştığımız sorusu gündeme gelebilir. İnsanlar kendilerinden bir şeyler bulduğunda sorular sormaya başlayabilir. Aileyiz, bir aradayız ama konuşamıyoruz. Birbirimizi tanımıyoruz. Yan yana ama yabancı gibi… Ekonomik kriz ve bir sürü dış etken uzaklaştırıyor bizi ve yalnızlaştırıyor. Bu dizi kendimizle hesaplaşmaya fırsat veriyor. Yalnızlığa ayna tutuyor.

  • Canlandırdığınız rolle gerçek karakterinizin uyuştuğu noktalar var mı?

    Dizide 'Cemal' karakterini oynuyorum. 'Emin Saruhanlı’nın (Haluk Bilginer) eski arkadaşı ve sırdaşı. 'Kadir Saruhanlı'nın (Tolga Sarıtaş) manevi babası ve dert ortağı. Senarist eğer beni tanımış olsaydı bu kadar beni yazabilirdi diye düşündüm. Sırdaşlık, can dostluk beni tarif eden karakteristik tavırlar. Her sabah "Sorunun değil çözümün parçası olmak lâzım" der ve başlarım güne. 'Cemal' karakteri ise olaylar dizisinde elinden geldiğince ve senaryo müsaade ettiği ölçüde sorunları çözmeye odaklı.

  • Sizi bir yapımda rol almaya yönlendiren ana unsurlar nelerdir?

    Öncelikle Ay Yapım’ın işi olması. Ülkenin en ciddi yapım şirketi! Haluk Bilginer oynuyorsa bir dizi de zaten koşa koşa gidersiniz. Daha önce "Hercai", "Çukur" gibi dizlerde de rol aldım. Sene başında "Kırmızı Oda”da oynadım. Menajerim (Mustafa Ayata) ile birlikte kararlarımızda seçici olmaya çalışıyoruz. "Baba" dizisi teklifi geldiğinde Senarist Gökhan Horzum (Gökhan Hoca’yı Çukur'dan biliyoruz), Ekin Atalar... Yönetmen Çağrı Bayrak ve ikinci yönetmen Ezgi Çil isimlerini gördüğümüzde bu işin içinde olma isteği uyanır içinizde. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrolde olmaları ve 'Cemâl' karakterinin bu ikili ile oynayacak olması 'Burada mutlaka olmalıyım!' heyecanını yaşattı. Diğer oyuncu arkadaşlara haksızlık yapmayalım. Çok geniş bir kadrosu var. Hepsi birbirinden yetenekli oyuncular.

  • Haluk Bilginer ile karşılıklı oynamak nasıl bir duygu?

    Tatlı severseniz 'kadayıf' derim. 'Mutlu musun?' diye sorulursa kaymaklı kadayıf  Uluslararası Emmy’lerde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü almış bir sanatçıdır. Çektiği filmler ve diziler çoğu insan tarafından biliniyor. Oyun Atölyesi Tiyatrosu gözler önünde. Ben bir usta ve derya ile oynayacağım. Oynarken ondan çok şey öğreneceğim...Dokunacağım, gözlemleyeceğim, tavırlarını kaydedeceğim daha ne olsun. Onunla oynamayı unutup bir kenara bırakıp metni, 'Emin' ve 'Cemal' gibi didişiyoruz. Hikâyede çok eski iki dost ama hiç anlaşamayan ve kavgasız sohbetleri olmayan iki huysuz ihtiyar. Anthony Hopkins ile oynasam (mümkün değil elbette) bu kadar sevinmez havalara uçmazdım. Dur ya! Allah mı söyletti, hadi hayırlısı...  Özetle; Haluk Ağabey’le oynamak diye bir şey yok. Sette sohbet eden ve bu sohbetten zevk alan iki aktör var.

  • Oyunculuk hikâyeniz nasıl başladı?

    Uzun, çok uzun bir hikâye! Ama özetlemek istersek, 12-13'lü yaşlarda mahalle çocuklarına Hacivat ve Karagöz oyununu oynayarak başladım, tiyatronun "T" sini bilmeden. Televizyonda gördüklerim, evde kendi imkânlarım ile yaptığım tasvirlerden ve evin arka bahçesinde bulunan odunluğu tiyatro salonuna dönüştürerek oyun sergileme alanına haline getirdim. Girişler gazoz kapağı ve sakızlardan çıkan artist resimleri oldu. Özel tiyatromu o zaman kurmuşum  Ailem mutaassıp. Babam, Emin Bey gibi asabi ve katı kuralları var. O zamanlar ne tiyatrosu Samsun'un Çarşamba ilçesinde... O dönemlerde Anadolu'da tiyatroya ‘aylak işi’ diye bakılırdı. Yani iş olarak görülmezdi. Ki elbette tiyatro bir iş değil aşktır. Fakat ebeveynlerimiz bize meslek biçmek ve geleceğe hazırlamak derdindeler. Neyse, ilk gösterimden bayağı kazançlı çıktım, elbette babamdan yediğim dayağı saymazsak…  Sonra ara verildi oyunculuğa uzun bir süre. O tokat beni suskunlaştırdı. Sonra lisede edebiyat öğretmeni teşvikiyle yıl sonu müsameresi ve askerlik...  1989'da Samsun Belediye Oda Tiyatrosu’nda tiyatro ile tanıştım işte bu uzun yolculuk başladı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.