Yaşar Alptekin'in eşi hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı. Eski oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Alptekin, "Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin" mesajını yayınladı.
Çift, 1995'te boşanmış, geçtiğimiz yıl tekrardan nikah masasına oturmuştu.
İkilinin bu evliliklerinden Ayris Alptekin adında bir kızları dünyaya gelmişti.
Alptekin, eşiyle yeniden bir araya gelmesi hakkında şunları söylemişti:
Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şu anda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu. 21 sene sonra birbirimizi bulduk. Benim hayatımda hep aşk vardır. Allah aşkından başka aşkım yok şuan. Bir de kızıma olan aşkım var. Onunla umreye gitmek istiyorum. O zamanlar birbirimizin kıymetini bilemedik. Şimdi demlenmiş çay gibiyiz. Kızımla ortak verdiğimiz bir karar sonucu onu buldum. Kızım baba 'ben anneme gidiyorum, seni özlüyorum. Sana geliyorum annemi özlüyorum. Hep bir tarafım yarım' dedi. Kızımız anne babasıyla aynı evde olsun dedik. O hiç evlenmedi. Çok zor günler geçirdi. Kimseye muhtaç olmadan mücadelesini verdi.
NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 21 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.
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