Yaşamın Ötesinde oyuncuları kimler? Yaşamın Ötesinde filminin konusu ne? soruları izleyicilerin gündeminde. Yönetmenliğini Joseph Baker ve Tom Large yaptığı Yaşamın Ötesinde filmi 2014 yılında seyirciyle beyaz perdede buluşmuştu. İşte Yaşamın Ötesinde filmi ile ilgili ayrıntılar...

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİNİN KONUSU

İnsan nüfusu, dünya dışından gelen bir saldırı sonucu yok edilmiştir. Hayatta kalmaya çalışan Cole ve Maya çifti, dünyaya yaklaşmakta olan asteroid tehdidinden kurtulmaya çalışırken bu zor süreçte ilişkilerini de sorgulamaktadırlar.

YAŞAMIN ÖTESİNDE OYUNCULARI KİMLER?

Yaşamın Ötesinde filminin oyuncu kadrosunda, Richard J. Danum, Gillian MacGregor ve Paul Brannigan yer alıyor.