Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi ve Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı oyuncular yer alıyor. İşte, filmin detayları...

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlentiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Yapım yılı: 2017

Türü: Dram, komedi

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.