Yaşam köyüne 2 milyon 400 bin izlenme kaldı

Roger Waters, Pink Floyd'un hit şarkısı 'The Wall'un haklarını iki yıllığına Türkiye'deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV'e vermişti.

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Destek için şarkıyı Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi şarkıcılar seslendirdi. Şarkıya Türkçe sözleri ise Hakan Kural yazdı. Şarkının klibi, şu ana kadar 7 milyon 600 bin kez izlendi.

Klibin YouTube izlenmesi 10 milyona ulaşırsa engelliler için bir yaşam köyü kurulacak.