Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimlerdir?
Yasak Krallık (The Forbidden Kingdom) filmi 20 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon filmlerinin aranan isimleri Jackie Chan ve Jet Li'nin başrolünü paylaştığı Yasak Krallık filmi 2008 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Yasak Krallık filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Yasak Krallık filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Yasak Krallık filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu John Fusco kaleme aldığı film, Rob Minkoff tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Yasak Krallık film konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimlerdir, ne zaman ve nerede çekildi?" İşte Yasak Krallık filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
YASAK KRALLIK KONUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kafayı Kung-fu ile bozmuş Amerikalı ergen Jason, mahallesindeki zorba gençlerin hışmından kurtulmak için tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e esrarengiz bir yolculuk yapmak durumunda kalır.
YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Jet Li
Jackie Chan
Michael Angarano
Collin Chou