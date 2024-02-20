Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimlerdir, ne zaman ve nerede çekildi?

Yasak Krallık filminin konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimlerdir, ne zaman ve nerede çekildi?

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Yasak Krallık filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu John Fusco kaleme aldığı film, Rob Minkoff tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Peki, "Yasak Krallık film konusu nedir? Yasak Krallık oyuncuları kimlerdir, ne zaman ve nerede çekildi?" İşte Yasak Krallık filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

YASAK KRALLIK KONUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kafayı Kung-fu ile bozmuş Amerikalı ergen Jason, mahallesindeki zorba gençlerin hışmından kurtulmak için tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e esrarengiz bir yolculuk yapmak durumunda kalır.

YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Jet Li

Jackie Chan

Michael Angarano

Collin Chou

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