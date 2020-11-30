Yasak Elma nerede çekiliyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma, yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki uçuk entrikalar nedeniyle izleyicinin ilgi odağında olacak. İşte Yasak Elma'nın çekildiği mekanlar...

YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Şevval Sam ile Talat Bulut’un oynadığı Yasak Elma dizisi İstanbul’un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı’nda çekiliyor. Yasak Elma dizisi İstanbul’un fark semtlerinde de çekiliyor. Beykoz, Çubuklu’da yer alan görkemli yapının tüm haşmetiyle yer aldığı dizinin çekimleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi farklı bölgelerde devam ediyor.

Dizinin özellikle ikinci sezonunda öne çıkan mekanlardan biri olan, İstanbul Boğazı manzarası ile göz dolduran Sinan’ın evi Cihangir’de yer alıyor. Daha önce birçok dizide ekrana gelen ev, Beyoğlu sırtlarından Boğaz’ı selamlıyor. Dizide yer alan tekne sahneleri için ise Bebek Yat Marinası’nın izniyle çekimler gerçekleştiriliyor. Dizide Alaska olarak gösterilen otel sahnelerinin çekimleri de yine İstanbul’da bir otelin iç alanlarında yapılıyor. Halit Argun’un ofisi olarak kullanılan bina ise Kuruçeşme sahilde bulunuyor. Binanın enfes Kuleli manzarası bölümlerde sıklıkla dikkat çekiyor.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.