Yasak Elma final mi yapıyor ve bu akşam son bölüm mü? Yasak Elma bitti mi, 6. sezon olacak mı ve ne zaman başlayacak?

Yasak Elma final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Yasak Elma bitti mi, 6. sezon olacak mı?

Fox TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen dizisi Yasak Elma'nın final bölümü merak konusu olmuş durumda. Bu yıl 5. sezonuyla ekranlara gelen dizi bu akşam final bölümüyle yayınlanacak. Peki, Yasak Elma bitiyor mu yoksa 6. sezon olacak mı?

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