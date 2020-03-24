Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyicilerin gündeminde. Yasak Elma'da yine heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Şahika'nın Kerim'den hoşlandığı apaçık ortaya çıkan bölümde Kerim de Yıldız'dan etkileniyor. Ancak Kerim'in gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kerim şirketin kasasını boşaltmanın derdinde. Halit'in eski gücüne kavuştuğunu biliyor ve Halit'e şirket içinde destek oluyor. Umudu, Halit'in şirketi aldığında onu da yanında tutması. Bu sırada Halit de boş durmuyor ve Şahika'yı büyük bir şoka uğratıyor. Şahika, yalıyı satın almak için gittiğinde, karşısına Yıldız v e Halit çıkıyor. Halit, yalıyı satın aldığını söyleyerek Şahika'yı kovuyor. Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanından detaylar ve 74. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma'nın henüz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünden detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA 74. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir.

Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.