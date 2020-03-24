Yasak Elma son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yasak Elma'nın 74. bölümünde

Ender, Şahika'nın yaptığı hain planları anlamaya çalışıyor ve Şahika'yı hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapıyor. İşte Yasak Elma'nın son bölümünde yaşanalar...

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.



YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit, Şahika'yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender'den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.