YASAK ELMA 142. BÖLÜM ÖZETİ

Ekin ve Çağatay’ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar.

Yıldız ve Ender, Handan’dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan’ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır...