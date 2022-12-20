Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa YASAK AŞK VAHŞETİ | 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!

17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!

Ankara'da, 17 yaşındaki kızı Esma Nur Çakmak'ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 37 yaşındaki anne Hamide Çakmak için savcı, mütalaasını açıklayarak 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti

Giriş: 20.12.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
YASAK AŞK VAHŞETİ | 17 yaşındaki kızını boğmuştu! Yasak aşk vahşetine istenen ceza!
DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen olayda Hamide Çakmak (37), polisi arayıp, kızı Esma Nur Çakmak'ı, ipe asılı bulduğunu ve intihar ettiğini söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

ANNE TUTUKLANDI BABA SERBEST KALDI

DHA'da yer alan habere göre sorguda kızını öldürdüğünü itiraf eden Hamide Çakmak tutuklandı, Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

MAKTULENİN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hamide Çakmak, müşteki Yunus Çakmak, taraf avukatları katıldı. Esma Nur Çakmak'ın erkek arkadaşı Y.P. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak dinlendi.

"ANNESİNİN BABASINI ALDATTIĞINI SÖYLÜYORDU"

Y.P., Esma Nur Çakmak ile 2021 yılında tanıştıklarını belirterek, "8-9 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu süreçte Esma Nur bana gelip giderdi. Ben de arada onlarda kalırdım ve annesi de bilirdi. Annesiyle de sık sık tartışırdı. Annesinin babasını aldattığını söylüyordu hatta bununla ilgili fotoğrafları dayısı da görmüş.

"KORKUSUNDAN GECELERİ UYUYAMIYORDU"

Annesinin dayısını zehirlemesinden korktuğunu söyledi bana. Annesinden korktuğu için geceleri yatamadığını söylüyordu. Bu yüzden birlikte kalmak istiyordu hep. Annesi de Esma Nur'dan çekiniyordu, babasına aldatmasıyla ilgili bir şey söylemesinden korkuyordu" dedi.

"MAKTUL KIZIMIN UYDURMASI BUNLAR"

Hamide Çakmak ise "Tanığın benim sevgilim olduğu yönündeki iddialarını kabul etmiyorum. Maktul kızımın uydurmasıdır bunlar" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hamide Çakmak için 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.