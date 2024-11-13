Yasak aşk dehşeti!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığını düşünen bir koca silahla evini bastı. Kaçmaya çalışan adam düşerek hayatını kaybetti. Yasak aşk dehşetinin yeni detayları ve görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş: 13.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:46
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığını düşünen bir koca silahla evini bastı.
Kaçmaya çalışan adam düşerek hayatını kaybetti.
Yasak aşk dehşetinin yeni detayları ve görüntüleri ortaya çıktı.
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