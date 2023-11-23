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Ankara Mamak'ta yaşanan olay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlayan iddianameye şöyle yansıdı. Tuba T., ailevi problemleri olan bir arkadaşını dertleşmek için misafir edeceğini söyleyerek eşi Serkan T.'den gece eve gelmemesini istedi.

EŞİ TELEFONU AÇMAYINCA EVE GİTTİ

AA'da yer alan habere göre çiğköfte dükkanı işleten Serkan T., iş yerini kapattıktan sonra annesine gitmek üzere yola çıktı. Yolda eşini birkaç kez arayan Serkan T, telefonlara cevap alamayınca eve geldi.

KOCASI ŞÜPHELENİP EVİ ARADI

Uzun süre kapıyı çalan Serkan T, kapıyı açan eşi Tuba T'ye, telefonlara neden cevap vermediğini sordu. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Serkan T, evi aramaya başladı.

MONT VE AYAKKABI GÖRDÜ

Kilerde başkasına ait mont ve ayakkabı gören Serkan T, kapısının kilitli olduğunu fark ettiği salona girmeye çalıştı. Bunun üzerine Tuba T, salonda misafir ettiği kız arkadaşının bulunduğunu, müsait olmadığını söyledi.

7. KATIN BALKONUNDAN AŞAĞI ATTI

Kapının camını kırıp salona giren Serkan T, Tarık Yılmaz'ı 7. kattaki dairenin balkonundan attı. Bahçedeki çam ağacının üzerinden zemine düşen Yılmaz, kalkıp kaçmaya çalışsa da binanın köşesinde yere yığıldı. Yılmaz'ın cesedi, sesleri duyup bahçeye inen komşular tarafından bulundu.

İÇ KANAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri, Serkan ve Tuba T.'yi gözaltına aldı. Soruşturma dosyasına giren adli tıp raporunda, Yılmaz'ın "genel beden travmasına bağlı iç kanama sonucu" hayatını kaybettiği belirtildi.

KOCASINA, "SEN HALÜSİNASYON GÖRÜYORSUN" DEMİŞ

İddianamede ifadesine yer verilen Serkan T, eşinin telefonlara cevap vermemesi nedeniyle endişelenip eve döndüğünü, kapının da uzun süre açılmaması nedeniyle şüphelenip içeri girdiğini anlattı.

Kilerde bir mont ve ayakkabı gördüğünü belirten Serkan T, "Evi aradım. Balkonda da içki şişesi vardı. Sonra aşağıya indim. Tekrar eve döndüğümde kilerdeki mont ve ayakkabı yoktu. 'Bunlar nerede?' diye eşime sorduğumda 'Sen halüsinasyon mu görüyorsun? Benden boşanmak için mi yapıyorsun? Bana iftira mı atıyorsun' dedi. Tekrar balkona çıktım, mont ve ayakkabıyı aşağıda gördüm" diye konuştu.

BALKONDAN ATLADIĞINI İDDİA ETTİ

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Serkan T, Tarık Yılmaz'ı atmadığını, maktulün kaçmak için balkondan atladığını savundu.

"PEŞİMİ BIRAK" DEMEK İÇİN EVE ÇAĞIRMIŞ

İddianamede şüpheli olarak yer alan Tuba T. de, "Tarık Yılmaz ile evlenmeden önce arkadaş olduklarını, evlendikten sonra eşi Serkan T'ye zarar vereceği düşüncesiyle evini gösterip 'Biz mutlu bir hayat yaşıyoruz. Artık peşimizi bırak.' demek için maktulü eve çağırdığını" öne sürdü.

İKİSİ İÇİN DE MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, müşterek fail kabul edilen Tuba T. ile Serkan T.'nin birlikte hareket ederek Yılmaz'ı balkondan atıp ölümüne sebep oldukları savunuldu. Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemeyeceği bildirilen iddianamede, Serkan ve Tuğba T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet cezası talep edildi.

İddianamede Serkan T'nin suçu haksız tahrik altında işlediği de belirtildi.