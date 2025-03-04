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        Yasa dışı bahse bir darbe daha!

        İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında 24 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 milyar lirayı aşan para trafiği de saptandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:45
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        Yasa dışı bahse bir darbe daha!
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        İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında kapsamında operasyon düzenlendi.

        İHA'nın haberine göre şüphelilerin yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Buna göre operasyonda 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

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        #son dakika
        #yasa dışı bahis
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