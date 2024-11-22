Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi

        İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, üç fenomenin üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklu sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılığın şüphelilere yönelik ayrı ayrı hazırladığı iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

        Sanıkların başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameler kapsamında yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yasa dışı bahis soruşturması
        #fenomen
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa