Yaş çay alım fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedelinin bu yıl ne kadar olacağı üreticiler tarafından merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 2025 yılı yeşil çay taban alım fiyatını duyurdu. Peki, "Yaş çay alımı fiyatı ne kadar oldu?" İşte detaylar...