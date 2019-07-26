Yüksek Askeri Şura (YAŞ),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci YAŞ toplantısının bir günde tamamlanması ve alınan kararların Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KARARGÂHTA DEĞİŞİKLİK YOK

Bu yılki Şura’da komuta kademesinde değişim beklenmiyor. Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanısıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için bir yıl daha görevine devam edecek. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinin ilk yılını geride bırakan Orgeneral Ümit Dündar’ın da mevcut görevini sürdürmesi bekleniyor.

8 İSİM ORGENERAL VE ORAMİRAL OLACAK

Bu yılki YAŞ’ta komuta kademesinde değişiklik beklenmezken, ordu komutanlıklarında ise yenilenme olacak. Kara’da 7 korgeneral, Deniz’de 1 koramiral, 4'üncü yıldızı takacak. 15 Temmuz’dan sonraki ilk şurada general ve amiralliğe terfi edip 3 yılı geride bırakan 87 tuğgeneral ve tuğamiral de terfi heyecanı yaşıyor.

YAŞ'TA KİMLER YER ALACAK

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.