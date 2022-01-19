Çocuklara oyunlar

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Devlet Tiyatroları yarıyıl tatilinde perdelerini çocuklar için açacak. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir köşesindeki çocuklara tiyatro sevgisi aşılamayı ve geleceğin tiyatro izleyicisini oluşturmayı hedefleyen Devlet Tiyatroları 9 bölgede 19 çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra onların kültürel ve kişisel gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlayan DT, toplam 63 temsil verecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu

'Midas'ın Altınları'... 22, 23 ve 29 Ocak'ta Cüneyt Gökçer Sahnesi.

'Yunus Diye'... 22, 29 ve 30 Ocak'ta Şinasi Sahnesi / 4, 5 Şubat'ta Pursaklar DT Sahnesi.

'Altın Kız'... 22, 27, 28, 29 ve 30 Ocak'ta Altındağ Tiyatro Sahnesi.



İstanbul Devlet Tiyatrosu

'Suşa ile Kiki' (Yer ile Gök Arasında)... 22 ve 23 Ocak'ta Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi / 3, 4, 6 Şubat AKM Çok Amaçlı Salon.

'Turta Girmemiş Orman'... 23 Ocak'ta AKM Çok Amaçlı Salon.

'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adamın Hikâyesi'... 28, 29, 30 Ocak ve 3, 4, 5, 6 Şubat'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne.

'Siz Ne Dersiniz?'... 30 Ocak'ta AKM Çok Amaçlı Salon / 3, 4, 5, 6 Şubat'ta Üsküdar Tekel Sahnesi.

'Tıngır Mıngır Ülke' 3, 4 Şubat'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi. / 5, 6 Şubat'ta Sancaktepe Sahnesi.

'Büyüklere Masallar - Masal Masal İçinde'... 5, 6 Şubat'ta Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi.

İzmir Devlet Tiyatrosu

'Kuzu Maydanozun Maceraları... 23 Ocak'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi. / 29, 30 Ocak, 5, 6 Şubat'ta ise Konak Sahnesi.

'Bremen Mızıkacılarının Hikâyesi'... 5, 6 Şubat'ta Bornova KM Bozkurt Kuruç Sahnesi.

Bursa Devlet Tiyatrosu

'Tıngır Mıngır Ülke'... 22, 23 Ocak'ta Ahmet Vefik Paşa Sahnesi.

'Sinco Akıllı Sincap... 29, 30, 31 Ocak'ta Ahmet Vefik Paşa Sahnesi.

Küçük Prenses... 3 Şubat'ta Ahmet Vefik Paşa Sahnesi.

Adana Devlet Tiyatrosu

'Bir Kümes Hikâyesi... 29, 30 Ocak'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi DT Sahnesi.



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

'Küçük Nasrettin'... 30 Ocak ve 6 Şubat'ta Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi.

Antalya Devlet Tiyatrosu

'Herkes İçin Keloğlan'... 29, 30 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi.

Konya Devlet Tiyatrosu

'Nasreddin - İnadın Sonu'... 28, 29 ve 30 Ocak'ta Konya DT Sahnesi.



Van Devlet Tiyatrosu

'Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva'... 6 Şubat'ta Van Kültür Merkezi Sahnesi.