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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de

        'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de

        Borusan Contemporary'nin güncel sergileri paralelinde düzenlediği 'Yarınları Duymak' başlıklı konuşma serisinde, geçici sergi Mat Collishaw: Aritmi ve koleksiyon sergisi Dijital Mitolojiler'in ortaya koyduğu düşünsel bağlam, farklı disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve uzmanların bakış açılarıyla tartışılıyor. Seri kapsamında, çocuklar için tasarlanan sohbet etkinliği 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 00:44 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:44
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        'Yarınları Duymak' Borusan Contemporary'de
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        Borusan Contemporary 2023-2024 sezonu sergileri, Mat Collishaw: Aritmi ve Dijital Mitolojiler paralelinde hazırlanan konuşma serisi “Yarınları Duymak” devam ediyor!

        Serinin önümüzdeki programlarında, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel ve 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan bir sohbet etkinliği de yer alıyor. “Yarınları Duymak” başlıklı konuşma serisi kapsamında düzenlenen etkinlikler Perili Köşk’te gerçekleşecek.

        Aritmi sergi konuşmaları

        Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor.

        Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.

        Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.

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        Çocuklarla yaratıcı drama etkinliği: Deniz Dinozorunun Sırrı

        Konuşma serisi kapsamında, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için yaratıcı drama tekniklerinden faydalanılarak hazırlanan bir sohbet etkinliği de gerçekleşecek. Ecem Kodak’ın yürütücülüğünde düzenlenecek “Deniz Dinozorunun Sırrı” başlıklı etkinlikte, Aritmi sergisi için Mat Collishaw tarafından üretilen Pandora, interaktif bir çalışmayla gözlemlenecek. Ardından Zoetrop (Çınlayan Sirenler) isimli enstalasyon odağında katılımcı çocuklarla deniz biyoçeşitliliği üzerine paylaşımlarda bulunulacak.

        “Yarınları Duymak” Konuşma Serisi Programı

        Aritmi sergi konuşmaları II: Deniz Dinozorunun Sırrı

        Tarih: 25 Mayıs Cumartesi

        Saat: 14:00-15:00

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        Yürütücü: Ecem Kodak

        Aritmi sergi konuşmaları III

        Tarih: 1 Haziran 2024

        Saat: 14:00-16:00

        Moderatör: Alice Sharp

        Konuşmacılar: Prof. Dr. Muharrem Balcı, Güneşin Aydemir

        Not: Etkinlik dili İngilizcedir. Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

        Aritmi sergi konuşmaları IV

        Tarih: 8 Haziran 2024

        Saat: 14:00-16:00

        Moderatör: Sinan Eren Erk

        Konuşmacılar: Doç. Dr. Ebru Yetişkin, Ekmel Ertan

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        #Borusan Contemporary
        #Borusan sanat
        #müze
        #sergi
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