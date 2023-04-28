'Yarının Kadın Yıldızları' belirlendi

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 51.İstanbul Müzik Festivali genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında altı yıldır TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sponsorluğunda yürütülen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları belirlendi. 2023 yılında, 21 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

Projenin bu yılki kazanan isimleri; Naz İrem Türkmen (keman), Ceren Altınel (flüt), Gökçe Akkoyunlu (kontrbas), Defne Erdem (piyano), Ceylan Ölmez (keman), Nihan Ulutan (piyano), Ayben Sever (flüt), Gizem Güllü (viyola), Eda Öncül (piyano), İlayda Gülümser (arp), Ece Ataç(piyano), Beste Eser (piyano), Mercan Aldemir (flüt), Çağla Ulusev (viyola), Eylül Sümbül(piyano), İdil Olğar (keman), Defne Kükürt (keman), İpek Sinem Karali (piyano), İdil Naz Alıcı(piyano), Alara Hekimoğlu (keman), Perla Alara Kurşun (piyano) oldu.



Yarının Kadın Yıldızları 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda

1-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 51. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere de ev sahipliği yapacak. 11 Haziran Pazar akşamı 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek konserde, projenin bu yılki kanaat önderi, Veriko Tchumburidze de genç kadın müzisyenlerle birlikte sahnede olacak. Festivalin TSKB desteğiyle Cumhuriyet’in 100. yılı anısına sipariş ettiği ve genç müzisyen Cem Esen tarafından bestelenen eser de ilk defa Yarının Kadın Yıldızları sahnesinde seslendirilecek.

Bilet gelirinin projeye önemli bir kaynak sağlayacağı konserin bilet fiyatları 600 TL (platin destek), 500 TL (altın destek), 250 TL, 200 TL ve 10 TL (Eczacıbaşı Genç Bilet) olarak değişiyor. Biletler, passo.com.tr , İKSV ana gişeden satın alınabilir.

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