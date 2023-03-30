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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler kar tatili olan illerde! 31 Mart okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?

Gözler kar tatili olan illerde! 31 Mart hangi illerde kar tatili var?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? araştırmaları soğuk hava dalgasının etkili olmasının ardından araştırılmaya başlandı. 30 Mart Perşembe günü Ordu, Gümüşhane, Nevşehir ve Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. İşte, 31 Mart 2023 kar tatili olan illere ilişkin Valilik'lerin açıklamaları...

Giriş: 30.03.2023 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok ilde kar yağışı gözlemlendi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle kimi illerde eğitime ara verildi. İstanbul'un yüksek kesimleri, Ankara, Samsun, Nevşehir, Ordu, Gümüşhane, Sivas, Erzincan, Yozgat, Bayburt ve pek çok il 29 Mart günü beyaz örtüyle buluştu. İşte, 31 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...

  • 31 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    31 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz açıklama yapılmadı. 30 Mart kar tatili olan iller listesi ise şöyle;

  • 30 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    GÜMÜŞHANE

    Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

    Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

    Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

  • ORDU

    Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

  • VAN

    Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan rüzgar, çatıların uçmasına ve okulların tatil edilmesine neden oldu.

    Gevaş’ta sabah saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, yük taşıyan araçların devrildiği ilçede, eğitime bir gün süreyle ara verildi. AFAD’ın bir gün öncesinden gönderdiği mesaj nedeniyle vatandaşların tedbir aldığı belirtilirken, bu mesajın hasarın az olmasında etkili olduğu ifade edildi.

    Fırtına nedeniyle ağaç dalları taşıyan traktörünün derildiğini belirten Adem Meşe adlı vatandaş, “Traktörle ağaç dalları taşıyorduk. Fırtına o kadar şiddetliydi ki traktörün römorku yan yattı. Çok şükür bizlere bir şey olmadı. Yan yatan römorku da vatandaşların yardımı ile düzelttik” dedi.

    Yetkililer ise devam eden fırtına nedeniyle özellikle soba zehirlenmeleri ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

  • YOZGAT

    Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

    Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

  • NEVŞEHİR

    Nevşehir`de öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

    SİVAS

     

    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

  • BAYBURT

    Bayburt`ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

  • SAMSUN

    Samsun`un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

    MUŞ

     

    Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığını belirtti. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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