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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Aralık Çarşamba bugün okul var mı, yok mu, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Bugün okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil oldu?

        Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıları, hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, Bugün okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 25 Aralık Çarşamba okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 23:11 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:38
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        • 1

          Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye genelinde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bazı iller için yayımladığı uyarılar, tatil beklentilerini artırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor. Kararların, ulaşım ve günlük yaşamın aksamasını önlemek amacıyla alınacağı ifade ediliyor. Peki, 25 Aralık okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...

        • 2

          METEOROLOJİ UYARDI

          Denizlerimizde (Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz) Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

          Kuzey Ege'de rüzgarın, (Çarşamba) akşam saatlerinde kuzeyi, Perşembe (26.12.2024) öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi (28.12.2024) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

        • 3

          Doğu Akdeniz'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

          Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çarşamba) sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4

          BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          Resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Açıklama olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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