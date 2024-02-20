Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili ilan edildi?
Meteoroloji tarafından yapılan üst üste yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında 21 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Kar yağışı sebebiyle hangi illerde ders işlenip işlenmeyeceği öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte "21 Şubat okullar tatil mi, yarın okullar var mı?" sorusunun yanıtı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "21 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Şubat yurt genelinde okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...
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METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar, ülke genelindeki hava durumunu etkiliyor. Tahminlere göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağışlı hava öngörülüyor.
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Karadeniz'in (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusunda yağış bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları sonrasında tatil haberleri merak ediliyor. 21 Şubat tarihi yani yarın için henüz tatil açıklaması gelmedi. Son dakika gelişmesi yaşanması durumunda habere eklenecektir.