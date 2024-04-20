Yarın hava nasıl olacak? 21 Nisan hava durumu
Hafta sonu genel anlamda yağışlı geçiren Türkiye'de durum yarın da devam edecek ve bazı kentler yağış alırken, bazıları güneşin tadını çıkaracak. İşte, 21 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Hafta sonu geldiğinde vatandaşlar, "Yarın hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Meteorolojiye göre yarın bazı kentlerde yağmur devam ediyor. 21 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (21 NİSAN PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da Pazar günü hava yağışsız ama bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.
Ankara'da ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 20 derece arasında değişecek.
İzmir de güneşli bir güne uyanacak ve kentte sıcaklıklar 23 dereceyi görecek.
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YARIN (21 NİSAN PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Karadeniz'in, Doğu ve Güney Anadolu'nun ve Marmara'nın bir kısmı yağmurlu olacak. Ancak kalan şehirlerde hava güneşli ve gökyüzü açık olacak.
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