Yarın hava nasıl olacak? Yağmurlar geri geliyor
Meteoroloji haftalık olarak yayınladığı raporunda, hafta sonu planı olanlar için hava durumu bilgisi veriyor. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği Türkiye'de kısa bir süreliğine yağmur molası veriliyor. İşte, 2 Mart Cumartesi yarın İstanbul, İzmir, Ankara Türkiye genelinde hava durumu...
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"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonu için plan yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mart ayıyla beraber bahar mevsimine giriş yaptığımız bu zamanlarda, havaların dengesiz gidişatı bir süre kafa karıştırıcı olabilir. İşte, 2 Mart Cumartesi yarın İstanbul, İzmir, Ankara Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (2 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın hava hafif sağanak yağışlı olacak ancak sıcaklıklar düşmeyecek ve ortalama 15 derece civarında seyredecek.
Ankara da mega kent gibi hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek.
İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de de sıcaklıklar kendisini koruyacak ve 19 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (2 MART CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye bir süredir tadını çıkardığı yağışsız havalara bir süreliğine ara veriyor. Cumartesi günü, Karadeniz'in ve Doğu'nun bir bölümü dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Özellike Çanakkale, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış olacak.
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