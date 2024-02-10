Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 11 Şubat Pazar yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 11 Şubat Pazar hava durumu

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt meteorolojiden geldi. Yapılan tahminlere göre hafta sonu hava koşulları da belirlendi. Peki, yarın yani 9 Şubat Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava nasıl olacak? İşte, detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonuna girdiğimizde vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu. Meteoroloji yurt genelinde tahminlerini yayınladı ve Pazar günü havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte, 9 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (11 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yarın adeta bahar havası esecek. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkaken, güneş de kendini gösterecek.

          Ankara'da yarın hava sisli olacak. Ancak sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek ve yağış olmayacak.

          İzmir ise yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklar 19 dereceye çıksa da gün boyu yağmur yağacak.

        • 3

          YARIN (11 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Türkiye resmen yazdan bir gün yaşayacak. Ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken; yurt geneli güneşli ve yağışsız olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Torununu kurtarmak için atlayan kadın öldü
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        Kasımpaşa coştu bir kere!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa