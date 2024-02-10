"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonuna girdiğimizde vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu. Meteoroloji yurt genelinde tahminlerini yayınladı ve Pazar günü havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte, 9 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...