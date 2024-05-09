YARIN (10 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye için bir süre daha yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Yarın Akdeniz ve Güneydoğu'nun bir kısmı güneşli olacak ancak kalan tüm şehirlerde sağanak var.