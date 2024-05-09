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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 10 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 10 Mayıs Cuma hava durumu

        Meteorolojiden vatandaşları üzecek bir haber geldi. Bir süreliğine yağmurlar ve serin hava geri geliyor. Sıcaklıklar birkaç derece düşerken, zaman zaman gri ve sisli bir gökyüzüne uyanacağız. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 10 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:54
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        • 1

          Türkiye tekrar yağmurun etkisine giriyor. Tüm ülkede yağışlar etkisini gösterirken, sıcak havalar bir süreliğine yerini serinliğe bırakıyor. İşte, 10 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (10 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Cuma günü İstanbul'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava, sabahın ilk saatlerinde 14 derece olacak ve gün içerisinde 20 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara da yağışlı olacak. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyretse de zaman zaman gök gürültüsü duyulabilecek.

          İzmir de gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16 ile 25 derece arasında değişecek.

        • 3

          YARIN (10 MAYIS CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye için bir süre daha yağışlar geri geliyor. Hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Yarın Akdeniz ve Güneydoğu'nun bir kısmı güneşli olacak ancak kalan tüm şehirlerde sağanak var.

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