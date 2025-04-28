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        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!

        İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Şiddetli fırtınanın yarın geceye kadar süreceği bildirildi. İşte, Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen 13 kentimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:56
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        Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

        YARIN GECEYE KADAR SÜRECEK

        Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ALARM VERİLEN 13 KENT

        MGM tarafından fırtına alarmı verilen illerimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce."

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