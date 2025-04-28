Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Yarın geceye kadar sürecek! 13 kent için fırtına alarmı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

YARIN GECEYE KADAR SÜRECEK

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Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ALARM VERİLEN 13 KENT

MGM tarafından fırtına alarmı verilen illerimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce."

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